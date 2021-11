Forza Horizon 5 down: il multiplayer non funziona? Come verificare lo stato dei server

Forza Horizon 5 è disponibile su PC, Xbox One e Xbox Series X/S, con milioni di giocatori attivi e centinaia di migliaia di utenti connessi in contemporanea i problemi di server potrebbero essere piuttosto comuni nei primi giorni di disponibilità sul mercato. Ecco come controllare lo stato dei server e risolvere eventuali problemi di connessione.

La prima cosa da fare è visitare il sito del supporto di Forza Horizon o il profilo Twitter di Forza Horizon, canali che gli sviluppatori utilizzano regolarmente per comunicare down ai server di Forza Horizon 5 o altre problematiche conosciute. Nel momento in cui scriviamo non sembrano esserci problemi ai server e l'infrastruttura online funziona correttamente, nonostante questo alcuni giocatori stanno segnalando l'impossibilità di giocare in multiplayer su PC e Xbox.

Capire l'origine del problema non è semplice, su PC potrebbero essere attivi software antivirus o firewall che bloccano la connessione e Playground ha fornito una lista di app per la sicurezza non compatibili con il gioco:

Trend Micro Maximum Security

Comodo Antivirus

Sophos

Emisoft Anti-Malware

Avira

Avast

Bitdefender Firewall

AVG

Vi consigliamo quindi di disattivare questi programmi prima di avviare Forza Horizon 5 così da ridurre al minimo eventuali problemi. Gli sviluppatori consigliano anche di disattivare le seguenti app incompatibili con Forza Horizon 5:

A-Volute Sound Studio

MSI Afterburner

Nahimic Audio

OBS

Sonic Audio

Wallpaper Engine

Warsaw Banking App

Xsplit

Discord

EVGA Precision

Logitech G Hub

MacType

Per il resto, i consigli diffusi dal team di sviluppo sono molto generici e vanno dal riavviare la connessione a spegnere e riaccendere il router o il computer. Situazione simile su Xbox One, Xbox One X e Xbox Series X/S dove gli sviluppatori consigliano di verificare il corretto funzionamento della connessione e del profilo Microsoft, a questo proposito vi raccomandiamo anche di controllare lo stato dei server Xbox LIVE per appurare eventuali disservizi dovuti alla piattaforma.