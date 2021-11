Forza Horizon 5: due ore in compagnia del gioco su Twitch dalle ore 19

Se non vedete l'ora di mettere le mani su Forza Horizon 5, allora potreste ingannare l'attesa nella nostra prossima diretta su Twitch dedicata proprio all'acclamata esclusiva Microsoft.

A partire dalle ore 19:00 di oggi, venerdì 5 novembre 2021, il nostro Alessandro Bruni giocherà il racing game targato Playground Games per ben due ore sul canale Twitch di Everyeye. Si tratta quindi dell'occasione perfetta per osservare il gioco in movimento e per chiedergli qualsiasi curiosità su mappa, modalità, automobili e gameplay. Chiunque dovesse perdersi la diretta potrà recuperarla in esclusiva su Twitch, piattaforma sulla quale tutti gli abbonati al nostro canale possono vedere e rivedere tutte le trasmissioni precedenti. A tal proposito, sappiate che gli utenti Amazon Prime possono collegare senza alcun costo extra il loro profilo Twitch per ottenere ogni mese un'iscrizione gratuita ad un canale della piattaforma.

Oltre a lasciarvi alla nostra recensione di Forza Horizon 5, vi ricordiamo che il titolo arriverà sugli scaffali di tutti i negozi a partire dal prossimo 9 novembre 2021 in esclusiva su PC, Xbox One, Xbox Series X e Xbox Series S. Tutti gli abbonati a Game Pass potranno inoltre scaricare e giocare il titolo senza alcun costo aggiuntivo.