Forza Horizon 5: c'è un assurdo finale di gara tra i nuovi fenomeni social

In attesa di assistere ai tanti miglioramenti di Forza Horizon 5 in arrivo nel 2022, il kolossal racing di Playground Games torna prepotentemente al centro delle attenzioni dei social per un incredibile video pubblicato da un giocatore e divenuto subito virale.

L'autore del fenomeno social del momento è l'utente di Twitter conosciuto come "Boom 216doe" con un filmato che, nonostante la scarsa definizione e l'assenza di ulteriori accorgimenti per renderlo "appetibile" agli occhi del grande pubblico, ha saputo generare qualcosa come 5,7 milioni di visualizzazioni nella sola giornata di pubblicazione. Ma cosa ha contribuito a rendere tanto popolare un video così sgranato e senza alcun tag, retweet mirato o link per favorirne la diffusione sui social?

Una volta avviato, il filmato mostra l'ultimo tratto di una gara da punto a punto dell'enorme mappa del Messico di Forza Horizon 5: poco prima di giungere al traguardo, l'autore del video ha compiuto un salto su una rampa con l'auto del suo alter-ego e, per sua sfortuna, ha assistito all'insolito atterraggio di un pilota avversario sul tettuccio del suo veicolo.

Rimanendo in equilibrio precario con la sua auto per il tratto restante della gara, l'avversario è eccezionalmente riuscito a tagliare il traguardo superando al fotofinish il veicolo sottostante, superandolo di pochi millimetri. Dopo aver assistito attonito alla scena, l'utente di Twitter ha registrato e condiviso il tutto affidando ai social la sua (anche troppo pacata) reazione: "Ho cancellato il gioco!".

Cosa ne pensate di questa bizzarra "sconfitta di cortomuso"? Fateci sapere con un commento se anche voi avete sperimentato delle situazioni di gameplay altrettanto anomale nella dimensione free roaming e nelle gare di Forza Horizon 5.