Forza Horizon 5: c'è una DeLorean nello streaming sulle Storie della Campagna!

Nonostante i disagi provocati in tutto il mondo dal blocco di social come Facebook e Instagram, il team di Playground Games ha mantenuto la promessa fatta ai propri fan e tenuto lo streaming di Forza Horizon 5 sulle Storie della Campagna, svelando tanti dettagli conditi da quasi un'ora di scene di gameplay inedite.

Tra le numerose sorprese offerte dalla sussidiaria inglese degli Xbox Game Studios, una delle più importanti è certamente quella rappresentata dalla presenza della mitica DeLorean DMC-12 tra i veicoli presenti nell'enorme roster di auto di Forza Horizon 5. La leggendaria vettura di Ritorno al Futuro sarà protagonista di una serie di attività che attraverseranno l'Horizon Festival e la Campagna principale del nuovo kolossal arcade racing di Microsoft.

Tra una gara e l'altro, l'esplorazione della gigantesca mappa del Messico di Forza Horizon 5 fornirà l'accesso a numerose Storie e, con esse, a delle sottotrame con missioni secondarie ed eventi speciali che andranno a intrecciarsi al tessuto narrativo dello scenario del Paese centroamericano.

Durante lo streaming, i ragazzi di Playground hanno poi mostrato in azione il profondo sistema di Customizzazione del personaggio, con un'interfaccia che amplia le opzioni offerte dal capitolo precedente e dà modo ai giocatori di osservare in tempo reale le modifiche estetiche apportate all'abbigliamento e alle emote del proprio alter-ego. Viene infine confermata la presenza di 7 Case da possedere nel corso della campagna, di 14 cimeli da recuperare nella mappa e di modalità come Eliminator e Super 7.

Vi lasciamo perciò alla registrazione dell'ultimo streaming di Forza Horizon 5 e vi ricordiamo che l'arcade racing a mondo aperto di Microsoft sarà disponibile dal 9 novembre su PC, Xbox One, Xbox Series X/S e nel catalogo dei giochi fruibili "gratuitamente" dagli iscritti a Xbox Game Pass.