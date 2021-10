Forza Horizon 5: enormi benefici nell'open world dal ciclo di sviluppo di 3 anni

In coincidenza delle ultime anteprime internazionali di Forza Horizon 5, il Creative Director Mike Brown ha colto l'occasione offertagli da GameSpot per riflettere sui benefici garantiti dai 3 anni di tempo concordati da Microsoft e Playground Games per sviluppare il kolossal arcade racing.

Stando a quanto precisato dall'esponente della sussidiaria inglese degli Xbox Game Studios, l'anno di sviluppo supplementare (rispetto al ciclo produttivo adottato con i precedenti capitoli della serie) ha permesso al suo team di concretizzare la visione di un titolo sensibilmente più grande e ricco di contenuti.

Come spiega lo stesso Brown, infatti, "fin dall'inizio dei lavori abbiamo pianificato insieme a Microsoft un periodo di sviluppo di tre anni. In parte, abbiamo preso questa decisione perché sapevamo di dover fare i conti con l'arrivo di Xbox Series X/S, e questo ci avrebbe spinto a compiere ingenti investimenti (intesi come tempo di sviluppo e di forza lavoro da impegnare, ndr) nella riprogettazione del nostro motore grafico in modo tale a approfittare dell'hardware di quelle console".

L'esponente di Playground Games prosegue nel suo discorso rivelando come "probabilmente saremmo riusciti a svolgere quell'incarico in due anni, ma così facendo avremmo dovuto accantonare un sacco di altre cose che ci sarebbe piaciuto integrare. Se penso solo al world design, probabilmente quell'anno in meno di sviluppo ci avrebbe spinto a creare una mappa grande all'incirca la metà".

Del medesimo avviso è anche Don Arceta: l'Art Director di Playground Games concorda con le riflessioni di Brown e spiega che "probabilmente avremmo dovuto creare una mappa grande la metà, ma anche fare dei sacrifici sul numero di biomi, sulla diversità delle aree esplorabili e sulla varietà generale".

Prima di lasciarvi ai commenti, vi ricordiamo che il racing game a mondo aperto di Playground è previsto in uscita per il 9 novembre su PC, Xbox One e Xbox Series X/S, con approdo immediato su Game Pass: qualora ve la foste persa, qui trovate il nostro ultimo speciale su Forza Horizon 5 alla prova.