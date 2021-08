Forza Horizon 5, l'Event Lab spaventa il team: si può creare qualsiasi cosa

Con Forza Horizon 5 i ragazzi britannici di Playground Games puntano ad alzare ulteriormente l'asticella della serie. Oltre all'open world più vasto e variegato mai apparso in un episodio del franchise, il titolo offrirà anche la nuova modalità Event Lab, che a quanto pare sta rendendo molto nervosi i suoi stessi creatori.

La modalità Event Lab, per chi non lo sapesse, permetterà ai giocatori di creare tracciati ed eventi multigiocatore personalizzati mettendo loro a disposizione un ampio pacchetto di strumenti, i medesimi utilizzati dagli sviluppatori durante la lavorazione del titolo. Nel corso di una recente chiacchierata con la redazione di IGN condotta nell'ambito della Gamescom, il Creative Director Mark Brown ha svelato di essere estremamente emozionato e al tempo stesso nervoso per ciò che i giocatori potrebbero tirar fuori dall'EventLab: "Siamo molto emozionati, e anche un po' nervosi poiché fondamentalmente ci puoi fare qualsiasi cosa", ha affermato ridendo. "Le reali potenzialità sono assolutamente fuori di testa, al punto da lasciare confusi le persone che ci provano. Dobbiamo sperare che i reali algoritmi di creazione eseguiti nel backend del gioco non si mostrino a troppe persone".

"Potrete creare dei set di regole basate su: 'se succede questo, allora accade quest'altro'. Quindi, quando viene innescato un trigger, dovrebbe realizzarsi un'azione. E potrete combinare queste regole in un numero quasi infinito di modi".

Quello che vedremo al lancio di Forza Horizon 5, che ricordiamo essere fissato per il 9 novembre 2021 su PC, Xbox One e Xbox Series X|S (Game Pass incluso), sarà solamente l'inizio, poiché Brown ha confermato che l'Event Lab continuerà ad aggiornarsi e ad arricchirsi in futuro. "Gli strumenti sono basati sui toolset che abbiamo utilizzato per creare il gioco. Ci sono alcune opzioni che non abbiamo messo a disposizione, ma questo è solo l'inizio per l'Event Lab - quella che i giocatori riceveranno al day one non sarà la forma finale".