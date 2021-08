Forza Horizon 5 e l'evento del 9 agosto: free roaming, Forzavista e mappa del Messico

Durante l'ultimo evento in streaming organizzato da Playground Games, gli sviluppatori della sussidiaria inglese degli Xbox Game Studios hanno tenuto fede alla parola data e mostrato per intero la mappa del mappa del Messico di Forza Horizon 5, ma non solo.

Il piatto forte del quinto appuntamento "Let's Go!" tenuto da Playground è ovviamente rappresentato dalla presentazione dell'immensa regione che farà da sfondo alle attività free roaming di Forza Horizon 5. Come possiamo ammirare anche nello scatto condiviso dagli autori britannici sui social, la mappa del Messico sarà particolarmente estesa (una volta e mezza la grandezza della mappa di FH4), con tantissime aree da esplorare e biomi unici in cui immergersi tra templi Maya, deserti infuocati, giungle rigogliose e ridenti cittadine. Non mancherà nemmeno uno Stadio dove potersi dare alla pazza gioia nella modalità Arcade di Forza Horizon 5.

Sempre nel corso dello streaming, il team di Playground ha fatto sfoggio del Ray Tracing del modulo Forzavista per rivelare le numerose migliorie apportate al sistema di gestione del proprio veicolo, dall'elaborazione della meccanica alla customizzazione della livrea.

L'occasione offerta dall'evento ha permesso al team Xbox di mostrare la rinnovata interfaccia e degli immancabili (ma sempre graditi) spezzoni di gameplay inedito sull'esperienza a mondo aperto da vivere sfrecciando nei numerosi biomi della mappa di Forza Horizon 5. L'uscita di FH5 è prevista per il 9 novembre su PC, Xbox One e Series X/S, con approdo immediato nella ludoteca digitale degli iscritti a Xbox Game Pass.