Forza Horizon 5 ed Everyeye Expo: i segreti della fotografia digitale con Davide di Tria

Nella cornice dell'Everyeye Expo di novembre, Francesco Fossetti e Davide di Tria ci introducono alle meraviglie della modalità fotografica di Forza Horizon 5, il kolossal racing a mondo aperto sviluppato da Playground Games e disponibile dal 9 novembre su PC, Xbox One e Xbox Series X/S.

Appassionatosi di Virtual Photography con FH4, Davide di Tria ha così colto l'opportunità offertagli dal lancio di Forza Horizon 5 per mettere a frutto tutti i segreti appresi nell'utilizzo dei poliedrici strumenti messi a disposizione dal team di Playground.

Come avranno certamente intuito tutti coloro che stanno sfrecciando per le strade dell'enorme mappa del Messico di Forza Horizon 5, nell'ultima esclusiva di Microsoft è presente una delle Photo Mode più profonde che si siano mai viste in un prodotto d'intrattenimento digitale. Riuscire a destreggiarsi in questo dedalo di opzioni, di conseguenza, può tradursi in un'esperienza particolarmente snervante o, nel migliore dei casi, dispersiva. Con il contributo di Davide, possiamo quindi orientarci nella giungla di parametri configurabili e acquisire quella praticità necessaria a chi, lasciandosi ispirare dalle atmosfere di FH5 e dalle livree delle centinaia di auto ricreate nel titolo, sogna di scattare le foto virtuali dei propri sogni.

Oltre al video che campeggia a inizio articolo, se siete alla ricerca di ulteriori approfondimenti vi ricordiamo che sulle pagine di Everyeye.it trovate lo speciale su Forza Horizon 5 e l'incredibile modalità foto a firma di Davide di Tria, con tantissimi spunti di riflessione e consigli offerti dall'esperto fotografo.