Forza Horizon 5 fa il pieno di Ferrari: tutte le novità delle Series 7 in video

Con le Series 6 di Forza Horizon 5 ormai avviata alla conclusione, i ragazzi di Playground Games colgono l'occasione offertagli dall'ultimo appuntamento in streaming per svelare i ricchi contenuti in arrivo con le Series 7 e le prossime attività stagionali che sbloccheranno tante Ferrari!

La sussidiaria inglese degli Xbox Game Studios parte dall'annuncio della data di lancio del prossimo percorso stagionale previsto per tutti gli esploratori dell'enorme Messico virtuale di FH5. Le Series 7 avranno ufficialmente inizio giovedì 28 aprile con la mappa free roaming che verrà stravolta dalle tempeste che colpiscono il Paese centroamericano nella stagione estiva.

I giocatori del kolossal arcade racing di Microsoft potranno poi cimentarsi nelle sfide offerte dal percorso stagionale tracciato da Playground con le fasi autunnali (dal 5 maggio), invernali (12 maggio) e primaverili (19 maggio). Quanto alle auto da acquisire completando le attività delle Series 7, eccovi l'elenco completo dei bolidi da aggiungere al proprio garage virtuale:

Auto da sbloccare con gli eventi Stagionali (contenuti gratuiti)

Ferrari SF90

Ferrari 350 GT Berlinetta Lusso

Ferrari California T

Ferrari 512 TR

Ferrari F8 Tributo

Auto del Car Pass (contenuti Premium)

Ford F150 SVT Lightning

Nissan 64 370Z Safari

Toyota Tacoma TRD Pro '20

Dodge Magnum SRT-8 '08

Prima di lasciarvi al video dell'ultima puntata della serie "Let's Go!" di Playground Games, vi ricordiamo che sulle pagine di Everyeye.it potete leggere la nostra recensione di Forza Horizon 5, il capolavoro racing disponibile dal 9 novembre scorso su PC, Xbox One, Xbox Series X/S e Game Pass.