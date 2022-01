Forza Horizon 5 festeggia il Capodanno Lunare con auto e lanterne: altri eventi nel 2022

Superata la soglia dei 14 milioni di giocatori in Forza Horizon 5, il team di sviluppo di Playground Games è determinato a proporre una ricca rassegna di nuovi contenuti per l'intero 2022.

Si parte in particolare con il Capodanno Lunare, che vedrà il racing game accogliere festeggiamenti a tema per un periodo di quattro settimane. Il mondo di gioco si vestirà a tema, con lanterne cinesi pronte a illuminare le strade di Guanajuato. Non potevano inoltre mancare all'appello nuovi veicoli da sbloccare, con il Car Pass di Forza Horizon 5 che renderà disponibili i seguenti mezzi, a cadenza settimanale:

(1966) Jaguar XJ13 : disponibile dal 6 gennaio;

: disponibile dal 6 gennaio; (1993) Jaguar XJ220S TWR : disponibile dal 13 gennaio;

: disponibile dal 13 gennaio; (2018) Ferrari FXX-K Evo : disponibile dal 20 gennaio;

: disponibile dal 20 gennaio; (2018) Audi TT RS: disponibile dal 27 gennaio;

(2013) Donkervoort D8 GTO: Gong;

(1971) Ford Mustang Mach 1: fuochi d'artificio;

(2015) Jaguar XKR-S GT: ruggito di una tigre;

(1990) Vauxhall Lotus Carlton: gatto che miagola;

(2003) Toyota Celica SS-I: semaforo messicano;

In aggiunta, nuovi e particolaripotranno essere sbloccati nelle prossime quattro settimane per ledi Forza Horizon 5. Tra questi, segnaliamo i seguenti:

Playground Games invita i piloti ad attendersi novità simili con cadenza regolare: nell'ambito della Stagione Invernale di Forza Horizon 5 e per l'intero 2022, saranno infatti organizzati speciali eventi mensili.