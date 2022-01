Forza Horizon 5 festeggia il Capodanno Lunare con nuove auto cinesi

Anche Forza Horizon 5 si appresta a festeggiare il Capodanno Lunare, con un video dedicato al mercato cinese, Playground Games ha annunciato l'arrivo di nuovi contenuti in Forza Horizon 5 Series 4, disponibili da febbraio.

Stando alle parole di Mike Brown, direttore creativo del franchise, Forza Horizon 5 è il miglior lancio di sempre per la serie in Cina e prestissimo il gioco potrà contare sul doppiaggio in cinese. La Series 4 invece andrà live il 3 febbraio con otto nuove auto, quattro nelle playlist ricompense e altrettante disponibili nel Car Pass, tre di queste inoltre sono auto cinesi, anche i costruttori locali debuttano quindi in Forza Horizon.

Si tratta della Wuling Hongguang S, una delle auto più vendute in Cina, la MG3, piuttosto nota anche fuori dal paese e in particolare in Gran Bretagna e infine la NIO EP9, auto salita agli onori della cronaca grazi al tempo di 6:45.9 segnato sul circuito del Nurburgring.

Maggiori dettagli verranno rivelati la prossima settimana, al tempo stesso Playground Games dovrebbe annunciare una nuova competizione globale per il pubblico internazionale. Forza Horizon 5 ha raggiunto 18 milioni di giocatori in poche settimane, rendendo di fatto Forza Horizon 5 il miglior lancio di sempre per la serie, un ottimo risultato per lo studio britannico al lavoro anche su Fable.