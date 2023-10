Forza Horizon 5, si festeggia il Dia de Muertos con un DLC gratis: ecco le novità

Ad un mese di distanza dalla notizia relativa alla pubblicazione dell'EventLab 2.0 con l'aggiornamento di settembre di Forza Horizon 5, si ritorna a parlare della produzione targata Playground Games a seguito delle novità comunicate di recente dalla software house: si avvicina il Dia de Muertos, e con esso un nuovo DLC gratis di Forza Horizon 5.

Come dichiarato nel comunicato pubblicato sul sito ufficiale del gioco, sappiamo che il Dia de Muertos introdurrà grandi sorprese in Forza Horizon 5: tra queste vengono citate nuove auto, come la Nissan Tsuru 2010, la pubblicazione del Super Speed Car Pack a pagamento (al cui interno sono presenti auto come la Volkswagen Golf R del 2022, la Porshe 718 Cayman GT4 RS del 2022 e non solo) e molto altro.

Le celebrazioni del Dia de Muertos cominceranno da domani 10 ottobre e si protrarranno per un intero mese. Sarà quindi possibile festeggiare al meglio la celebre festività messicana fino al 10 novembre, ma le novità non terminano di certo qui: infatti, contestualmente all'evento di cui sopra, Playground ha annunciato che rilascerà una patch correttiva per la risoluzione di alcuni bug presentatisi. Qui a seguire vi riportiamo alcune delle migliorie che verranno introdotte:

Corretto lo spostamento casuale degli oggetti in scena nell'EventLab;

L'immagine del pin della mappa EventLab Island Event verrà visualizzata sempre sulla mappa;

Corretta la visualizzazione delle texture nere sull'EventLab Island;

I finestrini esterni della BMW M3 del 2021 possono ora essere oscurati;

Risolti problemi con i kit widebody AC Schitzner della BMW M5 del 2018 e AC Schnitzer della BMW i8 del 2015.

Questi sono solo alcuni dei cambiamenti apportati, perciò vi riportiamo all'elenco completo in calce alla notizia per saperne di più. Nei prossimi giorni arriveranno nuove decorazioni, vestiti e tanti regali nei prossimi giorni. Dopo che Forza Horizon 5 ha sfrecciato verso il record dei 32 milioni di giocatori ad agosto, è tempo di ulteriori contenuti inediti per i propri fan.