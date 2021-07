Forza Horizon 5: focus sugli scenari del Messico col prossimo evento, ecco la data

Dopo aver confermato l'utilizzo del Ray Tracing per l'audio di Forza Horizon 5, i ragazzi di Playground Games tornano a scaldare i motori dei bolidi digitali del loro atteso kolossal arcade racing per annunciare la data, l'ora e il tema del prossimo evento in streaming.

La sussidiaria inglese degli Xbox Game Studios si riaffaccia sui social per invitare tutti i fan della serie ad assistere al quarto episodio della serie di streaming "Let's Go!" di Forza Horizon 5. Il nuovo evento si terrà a partire dalle ore 19:00 italiane del 26 luglio e approfondirà il lavoro svolto da Playground per trasporre nella mappa di FH5 una rappresentazione digitale di tutti i biomi e gli scenari più iconici del Messico.

Appuntamento alle ore 19:00 di lunedì 26 luglio, quindi, per immergerci nelle atmosfere del Messico con il nuovo approfondimento di Playground Games sui biomi e sulle aree esplorabili dell'enorme mappa di Forza Horizon 5.

