Forza Horizon 5: Ford F-150 LP sfreccia nel video dell'espansione Rally Adventure

Non bastasse il focus sulle scintillanti componenti delle auto di FH5 Rally Adventure, i ragazzi di Playground Games ci mettono al volante di una Ford F-150 Lightning Platinum per prepararci alle gare dell'espansione di Forza Horizon 5.

Ciascuno dei dieci bolidi inediti che si contenderanno la vittoria nel nuovo Festival Horizon messicano di Sierra Nueva sarà caratterizzato da una serie completamente inedita di personalizzazioni estetiche ed elaborazioni meccaniche, in virtù delle condizioni estreme da affrontare in gara e delle specificità del terreno del prossimo DLC di Forza Horizon 5.

Starà ai giocatori, di conseguenza, scegliere con attenzione i componenti modulari da installare sulla propria auto per ottenere un vantaggio nelle sfide della campagna di Rally Adventure, superando le tempeste di sabbia alzate dalle auto e percorrendo scenari idilliaci pieni di dune deformabili e foreste interamente gestite dalla fisica ingame.

La commercializzazione di Forza Horizon 5 Rally Adventure è prevista per il 29 marzo su PC, Xbox One e Xbox Series X|S. Sempre per il 29 marzo è atteso il lancio di un update gratuito che introdurrà una colonna sonora punk inedita da ascoltare sintonizzandosi su Radio Epitaph, tanto nell'espansione quanto nel gioco 'base'.