Forza Horizon 5 gameplay: Grafica e Prestazioni a confronto su Xbox Series X/S

Compariamo la modalità Grafica con l'opzione Performance per comprendere quali sono le differenze in termini visivi di Forza Horizon 5 su Xbox Series X e Series S.

Sfrecciando per le assolate strade del Messico su Xbox Series X e Series S, l'impressione che riusciamo a ricavare dall'ultimo progetto tripla A di Microsoft è quella di un titolo che non fa nulla per nascondere la sua vocazione nextgen, o quantomeno la sua volontà di sfruttare appieno il nuovo hardware della casa di Redmond.

Sulle più recenti console verdecrociate, il titolo di Playground Games consente infatti di scegliere tra due impostazioni grafiche dall'approccio ben distinto, non limitato ai soli parametri del framerate. Le differenze tra le modalità Performance a 60fps e Grafica a 30fps, entrambe con risoluzione dinamica 4K, producono effetti diretti e immediati sull'impatto scenico e sulla complessità del rendering. Impostando il titolo in modalità Grafica, il sacrificio della fluidità viene giustificato da un comparto tecnico a dir poco dirompente, con effetti volumetrici iperrealistici e un'illuminazione allo stato dell'arte, e questo per tacere degli asset ad altissima risoluzione e della maggiore densità della vegetazione.

Per un approfondimento ulteriore sull'esperienza ludica, grafica e contenutistica offerta dal nuovo kolossal arcade racing di Playground Games, vi consigliamo di leggere il nostro ultimo speciale su Forza Horizon 5 a firma di Francesco Fossetti, con tutte le considerazioni sulle novità apportate al modello di guida, sulle attività da svolgere e sul comparto tecnico.