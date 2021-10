Forza Horizon 5 e il 'lato GDR' della Campagna: le Storie al centro del prossimo streaming

Dopo il veloce rifornimento con tutte le informazioni sulle specifiche AMD e NVIDIA di Forza Horizon 5, prosegue spedito il viaggio intrapreso da Playground Games per raccontarci gli aspetti dirimenti del loro kolossal arcade racing.

Come rimarcato dal team social della software house inglese, sta infatti per arrivare il prossimo evento in streaming con tante scene di gameplay inedite e delle sorprese sui contenuti dell'esclusiva Microsoft.

Nel corso dell'Episodio numero 9 della serie "Let's Go!", i designer di Playground Games si concentreranno sulle attività "in salsa ruolistica" da compiere nell'enorme mappa del Messico di Forza Horizon 5.

Durante lo streaming, la sussidiaria britannica degli Xbox Game Studios ci ragguaglierà su uno degli aspetti cardine della Campagna singleplayer, ovvero le Storie di Forza Horizon 5. Similarmente a quanto sperimentato dai giocatori di Forza Horizon 4, anche stavolta le Stories andranno a integrare dei "segmenti narrativi" basati sul gameplay e focalizzati su determinate attività da far svolgere al nostro alter-ego. Nel capitolo precedente, le Stories hanno implementato delle vere e proprie sottotrame ricche di missioni e sfide legate, ad esempio, alla gestione di una compagnia di taxi e ad altre attività.

Sempre nel corso del prossimo evento in streaming, Playground Games discuterà delle novità che attraverseranno il sistema di Customizzazione del Personaggio, anche qui con l'ausilio di diversi spezzoni ingame. L'Episodio 9 della serie "Let's Go!" verrà trasmesso a partire dalle ore 19:00 italiane di domani, lunedì 4 ottobre. Nel frattempo, vi rimandiamo al nostro precedente approfondimento sullo spassoso multiplayer di Forza Horizon 5 e, già che ci siamo, vi ricordiamo che l'arcade racing a mondo aperto di Microsoft uscirà il 9 novembre su PC, Xbox One e Xbox Series X/S, "gratis" per chi è abbonato a Xbox Game Pass.