Forza Horizon 5: lo abbiamo giocato, la replica solo su Twitch

Abbiamo provato Forza Horizon 5, in questo momento in home page trovate un ricco approfondimento a cura di Francesco Fossetti, ne abbiamo parlato anche su Twitch, trovate la replica integrale qui sotto o direttamente sul canale.

Dal 4 ottobre non aggiorniamo più il canale Everyeye On Demand e le repliche dei programmi di tutte le trasmissioni sono disponibili solo su Twitch esclusivamente come valore aggiunto per gli abbonati, se siete iscritti potete vedere il gameplay di Forza Horizon 5, ovviamente le dirette sono e resteranno sempre gratis per tutti.

Abbiamo deciso di valorizzare ancora di più il nostro canale Twitch e abbiamo provveduto ad una miglior organizzazione delle repliche, ora suddivise in raccolte per genere e mese. Ricordatevi che se volete potete supportare Everyeye.it abbonandovi a Twitch al prezzo di 3.99 euro al mese o GRATIS per gli iscritti ad Amazon Prime, in questo caso ogni mese sarete chiamati a decidere come sfruttare la vostra sottoscrizione gratis e sarete liberi di continuare a supportarci o optare per altri canali, senza vincoli.



Gli iscritti al canale Twitch di Everyeye avranno accesso ai VOD (Video on Demand, le repliche dei programmi) e riceveranno l'accesso esclusivo ai canali Telegram e Discord dell'Orda di Everyeye, così da poter interagire con la redazione e la community anche al di fuori delle trasmissioni in onda.