Forza Horizon 5: un gioco di corse monumentale su Game Pass!

Avrete probabilmente già letto la nostra recensione di Forza Horizon 5 e adesso è arrivato il momento di vedere il gioco in azione grazie alla nostra video recensione in 4K ed allo spettacolare trailer di lancio che mette in mostra le bellezze del Messico.

Forza Horizon 5 è un racing arcade monumentale, Playground Games ha dato vita ad un vero e proprio capolavoro capace di posizionarsi come punta di diamante della lineup Xbox e ovviamente del servizio in abbonamento Microsoft, con Forza Horizon 5 disponibile su Game Pass sin dal day one.

Un racing con una grafica incredibile e un gameplay solido, con un quantitativo di auto incredibile (ecco tutte le macchine di Forza Horizon 5) e tante modalità, un gioco destinato a diventare il nuovo re dei giochi di corse a mondo aperto. In attesa di scoprire come se la caverà Playground Games con il reboot di Fable, il team inglese ci propone una vera e propria perla.

Vi lasciamo ai due nuovi video e vi ricordiamo che Forza Horizon 5 esce il 9 novembre su Xbox Series X/S, PC e Xbox One, come detto il gioco sarà sarà disponibile sin da subito su Xbox Game Pass e il preload è già attivo, vi consigliamo di iniziare a scaricarlo considerando il peso di circa 100 GB.