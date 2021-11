Forza Horizon 5 portato in trionfo: ha la media voto più alta del 2021

Forza Horizon 5 sembra aver mantenuto tutte le promesse fatte da Microsoft in campagna promozionale, ed il racing game sviluppato dai talentuosi ragazzi di Playground Games sta ora raccogliendo il consenso unanime della critica internazionale.

Forza Horizon 5 si impone come il gioco con la media voto più alta in assoluto nel corso del 2021 guadagnadosi una valutazione di 92 sul portale OpenCritic, superando così i punteggi di Bustafellows, Swarm, Psychonauts 2 e It Takes Two, tutti appaiati a quota 89.

Passando a Metacritic, il racing game ambientato in Messico ottiene una media voto di 91, e viene tecnicamente preceduto da giochi come Disco Elysium: The Final Cut, The House in Fata Morgana, Tetris Effect Connected e Hades. Come potete osservare, tuttavia, parliamo di riedizioni di giochi pubblicati negli anni precedenti, e possiamo quindi considerare Forza Horizon 5 come il titolo uscito per la prima volta nel 2021 con la valutazione più alta. A pari merito troviamo Psychonauts 2 nell'edizione Xbox One, prodotto proveniente dagli studi di Double Fine Productions, e quindi da un'altra software house facente parte degli Xbox Game Studios (sebbene il titolo sia stato pubblicato come multipiattaforma).

Forza Horizon 5 sarà disponibile su PC Windows, Xbox Series X|S e Xbox One a partire dal 9 novembre. Un video confronto ha evidenziato le differenze tra PC e Xbox. Per ulteriori approfondimenti, vi invitiamo a consultare la nostra entusiastica Recensione di Forza Horizon 5.