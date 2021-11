Forza Horizon 5 è il gioco Xbox più giocato in Italia, negli USA supera Fortnite e APEX

Come annunciato da Microsoft Forza Horizon 5 ha conquistato otto milioni di giocatori in una settimana, un risultato davvero notevole per il gioco di Playground Games, che dal lancio occupa il podio dei giochi più giocati su Xbox.

Negli Stati Uniti Forza Horizon 5 ha superato Fortnite e APEX Legends nella classifica dei "Most Played Games" e nel momento in cui scriviamo è secondo dietro solamente a Call of Duty Modern Warfare. E in Italia? Forza Horizon 5 è primo nella classifica dei Giochi Più Usati su Xbox, lasciandosi alle spalle (in ordine), Call of Duty Modern Warfare, Fortnite, FIFA 22, APEX Legends e GTA V.

Ottima accoglienza dunque per il nuovo Forza Horizon che riesce a rivaleggiare con giochi ben più blasonati e che godono di una community cementata nel corso degli anni come GTA Online e Fortnite, solamente per citarne due. Forza Horizon 5 ha riscosso un notevole successo di pubblico e critica e la speranza di Microsoft è che il passaparola positiva possa contribuire ad aumentare le iscrizioni al Game Pass.

Su Steam Forza Horizon 5 ha registrato un picco di oltre 74.000 giocatori, anche in questo caso superando titoli popolarissimi come Age of Empires 4 e Flight Simulator, entrambi targati Microsoft Game Studios.