Forza Horizon 5 è il primo gioco Xbox a rientrare nella Top30 giapponese dopo 7 anni!

L'ultima classifica di Famitsu non certifica solamente il successo di Hogwarts Legacy e il primo posto di PS5, ma fa da sfondo a un piccolo grande evento: dopo sette anni, nella Top30 dei videogiochi più venduti in Giappone ricompare un gioco Xbox!

Stando allo storico delle rilevazioni di mercato effettuate da Famitsu, dal 2016 ad oggi nessun videogioco su console Xbox ha saputo occupare una delle trenta posizioni della classifica settimanale dei titoli più acquistati in Giappone. L'ultimo successo commerciale della casa di Redmond nella terra del Sol Levante è stato Final Fantasy 15 nella sua versione per Xbox One.

Questa volta tocca invece a un'esclusiva Microsoft 'pura' sfatare il tabù del Giappone: ci riferiamo a Forza Horizon 5, il kolossal arcade racing lanciato nel novembre del 2021 da Playground Games. La quindicesima posizione occupata da FH5 nella classifica nipponica dei giochi più acquistati nell'ultima settimana, ad ogni modo, non sembrerebbe essere dovuto in maniera specifica al rinnovato interesse del pubblico nipponico per il racing open world di Playground, bensì all'aumento di scorte che ha interessato i bundle Xbox Series X con Forza Horizon 5.

Al netto delle cause che hanno contribuito al ritorno di un gioco Xbox nella Top30 giapponese dopo ben sette anni, la casa di Redmond può comunque ritenersi soddisfatta del risultato raggiunto, sia per la crescita della base installata di Xbox Series X/S in Giappone che per l'incrollabile amore dei videogiocatori nipponici per Minecraft testimoniato dalla costante presenza in Top10 della versione Nintendo Switch.