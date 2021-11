Forza Horizon 5, niente GOTY ai The Game Awards: è polemica per la mancata candidatura

Con medie voto stellari e oltre 8 milioni di giocatori in meno di una settimana in Forza Horizon 5, il racing game sviluppato da Playground Games si è rivelato essere una delle produzioni più apprezzate dell'ultimo anno videoludico.

Tale circostanza, tuttavia, non si è tradotta in una candidatura del gioco nella categoria Game of the Year ai The Game Awards 2021. Un'esclusione che ha scatenato non poche polemiche, sia tra il pubblico sia tra la stampa specializzata. Tra coloro che si sono esposti con particolare forza sulla materia, spicca sicuramente la redazione di Windows Central, che ha aspramente criticato l'assenza di Forza Horizon 5 dal pool dei possibili GOTY 2021.

A seguito di un'analisi dell'elenco di candidati come Miglior Gioco dell'Anno ai The Game Awards 2021, la testata ha accusato gli addetti ai lavori di aver dimostrato una mentalità miope, incapace di premiare la diversità che caratterizza l'industria videoludica contemporanea. L'elenco dei candidati (Ratchet & Clank: Rift Apart, Psychonauts 2, Metroid Dread, Deathloop, It Takes Two, Resident Evil: Village), evidenzia Windows Central, rivela una tendenza all'esclusiva valorizzazione delle produzioni di stampo action e dalla struttura hollywoodiana, a discapito di altri generi privi di connotazioni narrative, come titoli sportivi, o di impianto cinematografico, come i roguelike.



Sulle basi di tali considerazioni, Windows Central giudica un errore l'assenza di Forza Horizon 5 dall'elenco dei possibili candidati al titolo di Gioco dell'Anno 2021. Una critica che si estende anche al processo di formulazione delle nomination ai The Game Awards, che ad oggi non coinvolge il pubblico, ma solo la critica videoludica.



Cosa ne pensate di questa presa di posizione: quali sono le caratteristiche che secondo voi rendono un gioco meritevole della candidatura a Game of the Year?