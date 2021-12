Forza Horizon 5: gratis 5 Super Ruote della Fortuna, ecco come ottenerle

Senza adagiarsi sugli allori per il nuovo premio GOTY conquistato da Forza Horizon 5, i ragazzi di Playground Games rimangono concentrati sullo sviluppo dei contenuti post-lancio e approfittano dell'ultimo aggiornamento per regalare ben 5 Super Ruote della Fortuna agli appassionati del kolossal racing.

L'iniziativa promossa dalla sussidiaria britannica degli Xbox Game Studios coinvolge tutti gli utenti di Forza Horizon 5 e consiste, appunto, nello sblocco (quasi) automatico di cinque Super Ruote della Fortuna. A chi si avvicina solo adesso alla dimensione free roaming di FH5, ricordiamo che con ogni Super Wheelspin sbloccata viene offerto un credito per girare una "slot machine virtuale" che premia i partecipanti dell'Horizon Festival (la Campagna principale a mondo aperto) con tre regali. I bonus offerti spaziano dalle customizzazioni per il proprio alter-ego alle auto, comprendendo ovviamente i pacchetti di crediti digitali da spendere nel gioco per acquistare nuove vetture o elaborazioni per le auto già presenti nel proprio garage.

Per poter ricevere le cinque Super Ruote della Fortuna (per un totale di 15 regali), basta aggiornare Forza Horizon 5 all'ultima versione, accedere dal menù principale alla casella di posta fittizia del proprio pilota e, da lì, sbloccare le Super Wheelspin allegate nel messaggio automatico inviato dagli sviluppatori.

L'offerta delle cinque Super Ruote della Fortuna gratis rimarrà attiva a tempo indeterminato; prima di lasciarvi ai commenti, vi ricordiamo che su queste pagine potete leggere la nostra guida con trucchi di Forza Horizon 5.