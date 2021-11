Forza Horizon 5 sarà gratis su Xbox Game Pass al lancio o uscirà dopo?

Forza Horizon 5 è in dirittura di arrivo su PC e console della famiglia Xbox, ma quando uscirà su Xbox Game Pass? Sarà disponibile sin dal giorno del lancio oppure verrà pubblicato più tardi nel catalogo? Facciamo chiarezza.

Come tutte le esclusive Xbox della famiglia Xbox Game Studios, anche Forza Horizon 5 sarà disponibile sin dal lancio senza costi aggiuntivi su Game Pass e Game Pass Ultimate esattamente come accaduto ad esempio con Microsoft Flight Simulator, Psychonauts 2 e come accadrà a dicembre con Halo Infinite.

Questo vuol dire che se siete abbonati a Xbox Game Pass potrete giocare a Forza Horizon 5 dal 9 novembre, giorno di uscita del gioco, senza ritardi di alcun tipo e ovviamente senza costi extra oltre al normale prezzo dell'abbonamento.

Forza Horizon 5 è già disponibile in preload e noi vi consigliamo di iniziare a pre-scaricare il gioco considerando le dimensioni importanti del download: 103 GB su PC, 116 GB su Xbox One e Xbox One X e 103 GB su Xbox Series X/S. Il nuovo gioco di Playground Games (al lavoro anche sul reboot di Fable) include oltre 400 vetture, ecco la lista completa delle auto di Forza Horizon 5 aggiornata alla fine di ottobre, esclusi eventuali bolidi in arrivo tramite DLC e aggiornamenti futuri.