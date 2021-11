Forza Horizon 5: guida alle migliori auto per il drift

Mentre i giocatori attendono l’arrivo della mezzanotte per poter avviare Forza Horizon 5, il titolo di Playground Games si è già misurato con i pareri della critica ottenendo grandissimi consensi. Tra le attività presenti nel pacchetto, non mancheranno le zone di derapata: ecco i veicoli più indicati per cimentarsi in queste sfide.

La mappa sterminata del nuovo Forza Horizon 5 conta in totale venti aree dedicate al drifting, ognuna delle quali può essere completata con una valutazione di tre stelle su tre. Per facilitarvi la vita, in fase d’acquisto di nuovi veicoli, vi basterà ordinare le auto a seconda della tipologia e raggiungere la sezione relativa alle derapate. Qui sotto trovate la lista dei bolidi perfetti per sbandare:

Toyota Tacoma TRD 2019

2018 Chevrolet Silverado 1500 Drift Truck

1997 Nissan #777 240SX

1989 BMW #98 325I

1965 Ford "Hoonicorn" Mustang

1977 Ford F-150 Gymkhana 10 "Hoonitruck"

2018 Ford #88 Mustang RTR

2018 Ford #25 Mustang RTR

2015 Ford #13 Mustang

2016 HSV #530 Maloo Gen-F

2018 Nissan #64 370Z

2013 Chevrolet #777 Corvette

2007 599 #117 GTB Fiorano

2006 Dodge #43 Viper SRT10

Nel casto voleste scoprire ulteriori dettagli, ecco la lista completa delle macchine presenti in Forza Horizon 5. Per chi volesse invece approfondire gli aspetti del gioco in questione, lasciamo la nostra recensione di Forza Horizon 5.