Forza Horizon 5: guida alle modalità e alle migliori auto per vincere le gare

Disponibile su Xbox One, Xbox Series S|X e PC, Forza Horizon 5 (ecco la recensione di Forza Horizon 5) è la nuova tappa della serie Playground Games. Il gioco mette a disposizione diverse tipi di gare in cui a fare la differenza sono le auto più adatte ad ogni tipo di competizione: ecco alcuni consigli su come vincere.

La chiave per massimizzare le chance di vittoria, oltre alle proprie abilità nel muoversi lungo i tracciati, sono le macchine stesse. Con centinaia di auto tra cui scegliere, fondamentale è saper sfruttare le qualità di una specifica auto per ottimizzare le caratteristiche uniche di ogni abilità. Non sempre, quindi, il mezzo più veloce sarà anche quello ottimale, ed un ruolo importante sarà giocato dai singoli aggiornamenti effettuati. Ecco le modalità di Forza Horizon 5:

Road Racing

Street Racing

Drag Racing

Dirt Racing

Cross Country Racing

Spedizioni

In Street e Road Racing, ad esempio, sarà cruciale la manovrabilità del veicolo più che la sua velocità. Affrontare curve e tenere il proprio mezzo sul tracciato significa mantenere un ritmo adeguato per raggiungere le prime posizioni; il resto lo farà il vostro talento nello sfruttare questo vantaggio. Un discorso simile può essere applicato alle Dirt Racing, dove i percorsi rendono la gestione del veicolo ancora più difficoltosa, soprattutto quando piove. Per evitare quindi testacoda e rallentamenti eccessivi, assicuratevi di essere su auto a trazione integrale (AWD).

In Cross Country Racing i fuoristrada sono scelte ottimali, considerando la conformazione incoerente del terreno, mentre in Drag Racing, corse molto brevi, puntare sull’accelerazione sarà il metodo più efficace per aumentare le vostre chance di vittoria. Infine, le Spedizioni sono le gare più spettacolari e pericolose del gioco, per le quali Forza Horizon 5 (a tal proposito eccovi il confronto tra le versioni PC e Xbox di Forza Horizon 5) vi fornirà delle auto specifiche: a contare in questo caso è lo spettacolo, più che la competizione.