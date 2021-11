Forza Horizon 5: guida alla personalizzazione delle auto, come funziona?

Il quinto capitolo open world delle serie in forza a Microsoft è disponibile su Xbox One, Xbox Series S|X e PC. L’opera targata Playground Games ci mette alla guida di numerose auto che possono essere singolarmente personalizzate con verniciature e design creati da zero: ecco una guida alla customizzazione dei veicoli.

Modificare esteticamente le auto in Forza Horizon 5 (ecco la recensione di Forza Horizon 5) significa lavorare su vernici e decalcomanie differenti, dalle più basilari a vere e proprie opere artigianali da creare direttamente in-game attraverso un complesso editor. Il gioco propone 5 tipi di basi su cui lavorare, cioè il primo rivestimento che darà al veicolo un particolare feeling visivo: opaco, legno, due toni, rame e fibra di carbonio. Già da questa scelta l’immagine generale del mezzo cambierà drasticamente, ma questo è solo il primo passo verso la parte davvero cruciale della personalizzazione, ovvero la creazione di design unici. È possibile evitare questo procedimento nel caso in cui vorreste replicare un progetto già in uso da altri: Forza Horizon 5, infatti, permette di scegliere da un catalogo online le creazioni dei giocatori, oppure di importare le proprie dai vecchi capitoli della serie (nello specifico Forza 5, Forza 6, Forza 7, Forza Horizon 2, Forza Horizon 3 e Forza Horizon 4).

Playground Games ha lavorato molto su questo aspetto, mettendo a disposizione migliaia di preset da cui partire: parliamo di forme d’ogni genere che potranno essere sfruttate per creare immagini più complesse e interessanti, da applicare poi sui telai delle macchine. In questo senso è importante fare sempre attenzione alla forma del mezzo per non incappare in spiacevoli difetti estetici, quali la deformazione di una geometria che potrebbe rovinare le proporzioni generali del disegno. È utile tenere sempre presente il posizionamento finale della decalcomania, in modo da lavorarci già consapevoli delle dimensioni vcomplessive e dei limiti imposti dalla carrozzeria delle oltre 500 auto presenti nel gioco (a tal proposito, ecco la lista completa delle macchine in Forza Horizon 5).

Potete usare una funzione di copia-incolla per duplicare esattamente forme già realizzate e avere il totale controllo su grandezza, colore ed ogni altra componente che riguarda il design delle vostre illustrazioni. Il totale dei layer imposto dall’editor, cioè di specifiche componenti della verniciatura, è di 3000, sebbene molto difficilmente vi avvicinerete a tale numero, avendo quindi una libertà creativa quasi illimitata.