Forza Horizon 5 è 'impressionante' su Xbox Series X|S: la prima ora nelle mani di DF

Con Forza Horizon 5 entrato in fase Gold, il team di Playground Games è ormai pronto al debutto del suo nuovo racing game su PC, Xbox One e Xbox Series X|S.

Per stuzzicare la curiosità degli appassionati, gli scenari del racing game ambientato in Messico sono tornati a mostrarsi in esclusiva sui canali di Digital Foundry. La redazione videoludica internazionale ha infatti avuto l'opportunità di mostrare in anteprima alcune sequenze di gioco tratte dalla prima ora di gameplay di Forza Horizon 5.

Con il ricco filmato che trovate disponibile in apertura a questa news, Digital Foundry ha inoltre raccontato le sue prime impressioni sull'opera di Playground Games. Dopo aver testato Forza Horizon 5 su Xbox Series X e Xbox Series S, la redazione non ha esitato nel descrivere l'esclusiva Microsoft come "stupefacente". Il team ha in particolare posto l'accento sull'imponenza tecnica della produzione, oltre che sull'ottima scalabilità dell'esperienza. Estremamente positive anche le impressioni legate alla resa delle ambientazioni e del sistema di illuminazione, che può contare sull'implementazione del Ray Tracing. Digital Foundry non ha invece potutto ancora testare il gioco su PC e Xbox One.



Ricordiamo che il preload di Forza Horizon 5 è già disponibile, con il racing game che sarà disponibile a partire dal prossimo 9 novembre 2021, su PC, Xbox One e Xbox Series X|S, oltre che nel catalogo di Xbox Game Pass.