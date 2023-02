Forza Horizon 5 inarrestabile: ha superato quota 28 milioni di giocatori

Nel frattempo che si avvicina la seconda espansione di Forza Horizon 5, pronta ad essere presentata con un livestream il prossimo 23 febbraio, il celebre racing game di Playground Games taglia un nuovo, notevole traguardo in termini di giocatori totali.

Stando infatti a quanto emerge dalla Hall of Fame leaderboard interna del gioco, che tiene traccia di tutti gli utenti che almeno una volta si sono collegati al titolo per Xbox e PC dal lancio sul mercato avvenuto il 9 novembre 2021, Forza Horizon 5 ha raggiunto e superato i 28 milioni di giocatori unici, confermandosi ancora una volta come uno dei racing più popolari di tutti i tempi. Il dato risulta ancora più impressionante se si pensa che Forza Horizon 5 ha raggiunto 20 milioni di giocatori soltanto lo scorso giugno, meno di un anno fa.

L'opera Playground Games continua dunque a crescere senza sosta, attirando costantemente nuova utenza. Il merito è anche al continuo supporto che gli sviluppatori stanno dando al gioco con aggiornamenti e nuovi contenuti, e c'è dunque molta curiosità di scoprire cosa ha in serbo lo studio britannico per il futuro del quinto Forza Horizon e della serie in generale.

Siete anche voi tra i 28 milioni di utenti che lo hanno provato almeno una volta?