Forza Horizon 5 all'insegna della personalizzazione estrema: nuovi dettagli da Playground

Dopo essersi focalizzati su meteo dinamico e cielo nextgen di Forza Horizon 5, i ragazzi di Playground Games descrivono le infinite opzioni di customizzazione del loro atteso arcade racing, dal numero di parti modificabili alla libertà offerte agli appassionati nella caratterizzazione del proprio pilota digitale.

La software house interna agli Xbox Game Studios torna idealmente alle emozioni del reveal di Forza Horizon 5 che ha chiuso col botto lo Showcase Xbox e Bethesda dell'E3 2021 per riassumere tutte le informazioni snocciolate dall'annuncio.

Nel Q&A pubblicato dagli sviluppatori inglesi sul sito di Forza Motorsport viene così aperta una piccola ma importante finestra informativa su "cosa c'è di nuovo nella personalizzazione". I ragazzi di Playground spiegano che, rispetto a Forza Horizon 4, ci saranno davvero tante sorprese e aggiunte che comprenderanno "oltre 100 nuovi cerchioni, 100 parti inedite per la customizzazione estetica e migliaia di nuove parti per l'elaborazione e la modifica delle prestazioni delle auto, oltre alla possibilità di verniciare le pinze dei freni!".

La sussidiaria di Microsoft precisa inoltre che in Forza Horizon 5 ci saranno delle "opzioni notevolmente ampliate per la personalizzazione del proprio pilota, come l'aggiunta di nuove acconciature, vestiti inediti, la scelta dei pronomi e persino la possibilità di adottare o meno delle protesi per gli arti".

Nell'attesa che si faccia il 9 novembre per scoprire tutte le opzioni di personalizzazione accessibili su PC, Xbox One e Series X/S, vi ricordiamo che sulle pagine di Everyeye.it trovate il nostro speciale su Forza Horizon 5 e le corse mozzafiato in Messico.