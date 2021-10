Forza Horizon 5 è stato interamente progettato con Xbox Game Pass in mente

Quando hanno dato alle stampe Forza Horizon 4, i ragazzi di Playground Games e Microsoft non erano ancora certi del successo al lungo termine di Xbox Game Pass. Oggi, a tre anni di distanza e con decine di milioni di abbonati, il servizio in abbonamento è diventato un punto di riferimento anche nel corso dello sviluppo dei videogiochi.

Forza Horizon 5, ad esempio, è stato progettato con Xbox Game Pass in mente. È quanto dichiarato dal Creative Director Mark Brown durante una chiacchierata con Press Start Australia: "Siamo davvero contenti di avere un gioco pensato per Xbox Game Pass. Ti fa approcciare alle cose diversamente". Secondo Brown, gli abbonati a Game Pass tendono a ritornare su un gioco anche molto tempo dopo. "Ci sono alcuni fatti curiosi legati al design di un titolo per Xbox Games Pass. Nessuno lo rivende, e anche se non lo installano, continuano a possederlo. Il tuo gioco sarà per sempre una piccola icona nella dashboard, e ciò significa che è davvero facile ritornarci dentro".

Gli abbonati a Xbox Game Pass, inoltre, amano giocare in compagnia: "Se qualcuno del tuo gruppo ci gioca, allora anche tutti i suoi amici in Xbox Game Pass lo posseggono. Se offri delle funzioni sociali che incoraggiano gli utenti a dire 'lo giochiamo in coop', allora il tuo gioco andrà forte su Xbox Game Pass". Con questo in mente, Playground Games ha anche progettato degli eventi di breve durata che si rinnovano settimana dopo settimana e che possono essere completati in due giorni, risultando essere molto più accessibili dei lunghi Season Pass.

Forza Horizon 5 verrà lanciato su Xbox One, Xbox Series X|S, PC Windows 10 e Xbox Game Pass il 9 novembre 2021. Avete già visto il nostro video-confronto tra le modalità Qualità e Performance di Forza Horizon 5?