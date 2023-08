Forza Horizon 5: l'Italia protagonista del ricco Update di Agosto

Il tricolore italiano sventola sul Festival Horizon del Messico con la nuova, ricchissima espansione gratuita che accompagna l'Update di Agosto di Forza Horizon 5 in arrivo su PC, Xbox One e Xbox Series X|S.

Il cuore pulsante dell'aggiornamento di FH5 è rappresentato appunto da Italian Automotive, "il più grande pacchetto contenutistico di auto che sia mai stato lanciato dall'uscita di Forza Horizon 5", spiegano gli stessi ragazzi di Playground Games dalle colonne del sito ufficiale della serie di Forza Motorsport.

L'update agostano del kolossal arcade racing di Microsoft porta in dote ben 16 auto italiane a marchio Alfa Romeo, FIAT, Lancia e Abarth: 8 auto saranno disponibili dal 15 agosto e potranno essere acquistate accedendo all'Autoshow, mentre le restanti 8 potranno essere sbloccate partecipando all'Italian Automotive Festival che si terrà dal 17 agosto al 14 settembre.

Italian Exotics Car Pack

2023 Lamborghini Huracán Tecnica

2022 Ferrari 296 GTB

2020 Ferrari Roma

2020 Lamborghini Essenza SCV12

2020 Lamborghini SC20

2019 Italdesign DaVinci Concept

2018 Lamborghini #63 Squadra Corse Huracán Super Trofeo Evo

Italian Automotive Autoshow

1968 Abarth 595 Esseesse

2017 Alfa Romeo Giulia Quadrifoglio

1968 Alfa Romeo 33 Stradale

1965 Alfa Romeo Giulia TZ2

1965 Alfa Romeo Giulia Sprint GTA Stradale

1980 Fiat 124 Sport Spider

1992 Lancia Delta HF Integrale EVO

1974 Lancia Stratos HF Stradale

Italian Automotive Festival

1992 Alfa Romeo 155 Q4

1986 Lancia Delta S4

2016 Abarth 695 Biposto

2014 Alfa Romeo 4C

1980 Abarth Fiat 131

2007 Alfa Romeo 8C Competizione

2017 Abarth 124 Spider

1982 Lancia 037 Stradale

L'aggiornamento agostano di Forza Horizon 5 porta in dote anche un aumento dello spazio totale del garage (da 1.000 a 2.000 auto) e degli slot di salvataggio per decalcomanie personalizzate e livree (da 600 a 1.000), oltre a tantissime migliorie, ottimizzazioni e modifiche al gameplay basate sui feedback ricevuti dalla community. Trovate l'elenco completo degli interventi compiuti da Playground Games nel link in calce alla notizia. Qualora ve la foste persa, qui trovate la nostra recensione di Forza Horizon 5 Rally Adventure, l'ultima espansione 'premium' del racing game a mondo aperto degli studi Xbox.