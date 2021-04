Forza Horizon 5: anche Klobrille punta al 2021, ma esclude il Giappone come ambientazione

Non accennano ad arrestarsi i rumor e le speculazioni su Forza Horizon 5, il nuovo capitolo della serie simcade di Playground Games che in tanti sperano venga ambientato tra le strade del Giappone.

Klobrille, insider videoludico tra i più affidabili sulle questioni riguardanti Microsoft e Xbox, si è dichiarato fiducioso nei confronti di un'eventuale apparizione del gioco all'E3, e si aspetta persino che il gioco venga pubblicato proprio nel 2021, come già suggerito dal noto Jeff Grubb. Klobrille ha però escluso che il titolo possa essere ambientato in Giappone, spegnendo così le speranze di molti fan.

"Su questo punto mi trovate d'accordo con Jeff Grubb, mi aspetto decisamente che Forza Horizon 5 possa fare la sua apparizione quest'estate", ha dichiarato Klobrille in un post pubblicato su ResetEra. "Potrei anche avere un'idea riguardo all'ambientazione - che non è il Giappone -, ma su questo argomento mi sono già sbagliato con Forza Horizon 4, quindi lasciamo che sia il team a parlare".

Staremo insomma a vedere se l'E3 si rivelerà il palcoscenico adatto per togliere i veli al futuro della serie automobilistica, con uno sviluppatore di Playground Games che ha confermato che lo studio sta preparando qualcosa in vista dell'evento. Che si tratti di Forza Horizon 5 o del nuovo Fable (o chissà, di entrambi) non ci è dato saperlo. Attualmente non disponiamo di informazioni ufficiali riguardo al titolo, e non sappiamo se si tratterà di un progetto cross-gen o se arriverà esclusivamente su PC Windows 10 e Xbox Series X|S. Approfittiamo dell'occasione per ricordarvi che Turn10 sta iniziando a mandare gli inviti per l'imminente inizio del test a numero chiuso di Forza Motorsport.