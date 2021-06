Forza Horizon 5: il kolossal racing esce su PC e Xbox a novembre, ecco il primo gameplay

A conferma delle anticipazioni degli ultimi mesi sullo sviluppo di Forza Horizon 5, gli sviluppatori di Playground Games approfittano della vetrina mediatica dello Showcase Xbox & Bethesda per annunciare ufficialmente il prossimo, attesissimo capitolo della serie arcade racing a mondo aperto.

Il prossimo episodio della serie racing firmata dalla sussidiaria inglese degli Xbox Game Studios sarà ambientato in Messico e promette di rivoluzionare il genere con una grafica ai limiti del realismo e una pletora di attività da svolgere, sia da soli che in multiplayer (tanto in cooperativa quanto nelle arene virtuali del multiplayer competitivo).



Tutte le ambientazioni dello scenario open world del Messico saranno ricreate con un'avanzata tecnica di fotogrammetria che contribuirà ad elevare l'esperienza visiva. A rendere ancora più immersivo il nuovo Forza Horizon ci penserà poi l'introduzione della tecnologia di Ray Tracing per la gestione dell'illuminazione dinamica e dei riflessi in tempo reale della modalità Forzavista.



Il lancio di Forza Horizon 5 è previsto per il 9 novembre su PC, Xbox One e Xbox Series X/S. Come avvenuto per il capitolo precedente ispirato agli scenari naturali del Regno Unito, anche il quinto episodio della saga spin-off di Forza Motorsport sarà disponibile sin dal lancio nella ludoteca digitale degli iscritti a Xbox Game Pass.