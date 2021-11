Forza Horizon 5: è questa la mappa del primo DLC del racing game Xbox?

Forza Horizon 5 è disponibile solo da poche settimane su PC Windows e console Xbox, ma un rumor apparso sulle pagine di 4chan potrebbe aver svelato in anticipo alcuni contenuti del primo DLC del racing game open world.

Ciò che viene mostrato all'interno del post è la presunta mappa che potremo esplorare liberamente nella prima espansione di Forza Horizon 5. Si tratta di un layout molto intricato, tipico di un'ambientazione urbana, che in questo caso si affaccia anche sulla costa.

Sappiamo bene, in ogni caso, come 4chan non sia la più affidabile delle fonti. Appare inoltre strano che un collaboratore dello studio che ha preso parte per poco tempo al progetto - e che quindi risulterebbe facilmente identificabile da Playground - diffonda queste informazioni delicate con tanta leggerezza. Per questi motivi, vi invitiamo a prendere con le pinze quanto riportato, in attesa di ricevere aggiornamenti ufficiali sul supporto post-lancio del titolo automobilistico.

Forza Horizon 5 ha fatto segnare il miglior lancio nella storia di Xbox, rivelandosi pienamente all'altezza delle aspettative dei fan della serie e diventando un nuovo punto di riferimento per i racing game. In occasione di Everyeye Expo abbiamo dedicato un appuntamento alla fotografia digitale in Forza Horizon 5 in compagnia di Davide di Tria.