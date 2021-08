Forza Horizon 5: mappa enorme e una grafica pazzesca

Forza Horizon 5 punta a proporre agli appassionati un’esperienza ludica mai così ricca e appagante: nel corso delle settimane, gli appuntamenti con il format Let’s Go hanno contribuito a dare solidità a queste promesse, in particolar modo per quel che riguarda la magnificenza dell’open world al centro della produzione.

Come anticipato, l’ultimo episodio di Forza Horizon 5 Let’s Go si è focalizzato su alcuni degli scenari che ci ritroveremo ad attraversare a tutta velocità nel prossimo capitolo della serie corsistica di Playground Games. Dopo aver mostrato al pubblico giungle, paludi e pendici vulcaniche innevate, il team di sviluppo ha svelato altri tre degli undici biomi che compongono l’open world di Forza Horizon 5, sfrecciando tra coste rocciose, distese sabbiose e aree desertiche costellate di cactus e arbusti. Il tutto a bordo di una potente Toyota Supra GR del 2020, l’ultimo veicolo ad aggiungersi al catalogo di bolidi che i giocatori potranno guidare nel titolo. Gli sviluppatori hanno precisato che l’auto sarà accessibile sin dalle primissime fasi del gioco, e offerto alla platea un nuovo assaggio del sistema di personalizzazione incluso in Forza Horizon 5, che rappresenta una netta evoluzione rispetto a quello visto nel precedente capitolo.

Oltre a poter modificare la livrea delle diverse auto, i giocatori avranno la facoltà di alterare l’aspetto della propria quattro ruote con un ricco assortimento di elementi aftermarket come cofani, minigonne, alettoni, cerchioni e prese d’aria. Si potrà inoltre intervenire sulle prestazioni di ciascun veicolo scegliendo tra un gran numero di pezzi di ricambio più o meno performanti, per aumentare le proprie possibilità di vittoria nelle competizioni disseminate su una mappa che, stando alle stime, dovrebbe superare le dimensioni della precedente di un buon 50%. Al di là delle notevoli proporzioni dell’open world di Forza Horizon 5, è difficile rimanere indifferenti di fonte ai pregi di un comparto tecnico nientemeno che monumentale, anche su console. Playground Games ha infatti confermato che tutte le sequenze di gioco mostrate finora sono tratte dalla versione Xbox Series X del titolo, a riprova della notevole potenza dell’ammiraglia di Microsoft.

Ancora una volta, l’aspetto che più ci ha colpito è la cura dedicata alla modellazione degli scenari, soprattutto per quel che riguarda il texturing iperrealistico visto in ogni trailer. Gran parte delle superfici è stata generata a partire da catture in 12K effettuate con la tecnica della fotogrammetria, in modo da ottenere un livello di dettaglio ai limiti del fotorealismo. A valorizzare il tutto troviamo un sistema l’illuminazione altrettanto credibile, capace di incantare i sensi col contributo di un’ampia gamma di effetti volumetrici e particellari di grande impatto.

Nei video abbiamo inoltre notato qualche miglioramento sul fronte delle interazioni ambientali e della fisica in generale. Sappiamo inoltre che Forza Horizon 5 proporrà dinamiche stagionali simili a quelle del precedente capitolo, ma con un’importante variazione sul tema. Considerando le particolari caratteristiche e la grande diversità geografica del Messico, gli sviluppatori hanno infatti optato per una maggiore caratterizzazione meteorologica dei biomi, che in base al periodo potrebbero presentare condizioni atmosferiche del tutto particolari, che spaziano dalle tempeste di sabbia ai fortunali della stagione delle piogge. Insomma, la proposta ludica di Playground Games promette di bissare il successo del suo diretto predecessore con un’offerta decisamente ricca e abbondante.