Forza Horizon 5: un mare di attività open world nella lista degli Obiettivi Sbloccabili

Dalle colonne di Xbox Wire, i curatori del "blog istituzionale" del Team Xbox hanno condiviso la lista completa degli Obiettivi Sbloccabili di Forza Horizon 5, con tanto di schede esplicative sulle attività da svolgere per aumentare il proprio Gamerscore.

L'elenco degli Achievements di Forza Horizon 5, come facilmente prevedibile, ricalca la natura free roaming delle dinamiche di gioco da sperimentare esplorando l'enorme mappa open world del Messico. Molti degli Obiettivi del kolossal arcade racing di Playground Games, infatti, si riallacciano alle attività "libere" da svolgersi tra una gara e l'altra della Campagna di Forza Horizon 5 ammirata nell'ultimo streaming.

La lista degli Achievements assume quindi la forma di uno sterminato parco giochi per collezionisti e completisti, grazie alla mole a dir poco spropositata di sfide da affrontare sfrecciando per le strade del Messico durante l'Horizon Festival. Diversamente dal capitolo precedente, un importante spazio verrà dato anche agli obiettivi che riguarderanno il meteo dinamico di Forza Horizon 5, come per le attività basate sull'acquisizione di foto durante una tempesta di sabbia o altri eventi atmosferici.

Se volete sfogliare l'elenco degli Achievements di FH5, in calce alla notizia trovate il link al sito di Xbox.com, ma prima vi ricordiamo che l'attesissimo gioco di guida a mondo aperto di Microsoft sarà disponibile dal 9 novembre su PC e in esclusiva console su Xbox One e Series X/S, bon approdo immediato nel catalogo dei giochi "gratis" per gli abbonati a Xbox Game Pass.