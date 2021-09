Forza Horizon 5: le meraviglie della modalità campagna mostrate in azione

Come promesso, Playground Games ha mostrato in streaming un'ampia sessione di gameplay incentrata sulla campagna principale single player dell'attesissimo Forza Horizon 5, il cui debutto è atteso su PC, Xbox Series X/S e Xbox One il prossimo 9 novembre 2021 e che promette di elevare la serie su nuove vette qualitative mai toccate prima.

La modalità più importante del nuovo racing game di stampo arcade promette di offrire ai giocatori un quantitativo enorme di gare e sfide, con tanto di obiettivi da completare durante la corsa. Il livestream ci ha permesso di avere un ulteriore assaggio del gameplay di Forza Horizon 5, che appare curato in ogni dettaglio esattamente come la resa del mondo di gioco, che ci offre uno scenario messicano capace di togliere il fatto grazie a una realizzazione visiva superlativa che appare assai fluida e senza particolari incertezze tecniche.

La presentazione ci ha permesso inoltre di vedere in azione la Photo Mode e anche la collezione di automobili presenti all'interno del gioco. Ricordiamo a tal proposito che Forza Horizon 5 avrà circa 30 Porsche disponibili al lancio, che si affiancheranno a diverse altre centinaia di vetture, molte delle quali ancora non rivelate. Grande curiosità anche verso la modalità Event Lab di Forza Horizon 5 con il quale, assicurano gli autori, si potrà creare qualsiasi cosa in termini di tracciati ed eventi multigiocatore.