Forza Horizon 5, in Messico con la campagna principale: novità su durata, Demo e co-op

Con un nuovo appuntamento in diretta streaming, il team di PlayGround Games ha presentato un'interessante selezione di novità sul prossimo capitolo della sua celebre serie racing.

Dopo aver mostrato la campagna principale di Forza Horizon 5 in azione, la software house ha infatti offerto diversi dettagli su quelle che saranno le sue caratteristiche principali. Come noto, l'avventura a quattro ruote sarà ambientata tra gli scenari del Messico, con una durata complessivo di rilievo. Playground Games ha infatti indicato come longevità della stessa un periodo compreso tra le dieci e le venti ore di gameplay. Nel corso di queste ultime, i giocatori si vedranno assegnate speciali missioni e potranno destreggiarsi tra moltissime sfide.



L'intera campagna di Forza Horizon 5, denominata Horizon Adventure, potrà essere fruita in compagnia, grazie all'impegno dedicato dagli sviluppatori all'implementazione di una modalità cooperativa. Purtroppo però, nonostante gli avvistamenti realizzati nel corso degli ultimi mesi, Playground Games ha anche confermato che non sarà pubblicata alcuna versione di prova del racing game: PC e console Xbox non accoglieranno dunque alcuna Demo di Forza Horizon 5.



Durante lo streaming è stato inoltre ribadito che le auto incluse in Forza Horizon 5 saranno oltre 400, con un garage che potrà vantare Ferrari, Porche, Aston Martin e moltissimi altri veicoli.