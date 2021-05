Forza Horizon 5 e Messico: un indizio dal reveal di Xbox Series X? Il trailer sospetto

È ormai da molti mesi che si accumulano voci di corridoio e indiscrezioni legate ad un possibile debutto di Forza Horizon 5 su Xbox Series X entro la fine del 2021.

Ma gli insider videoludici non solo hanno piazzato le proprie scommesse legate ad una finestra di lancio per il racing game, ma sono andati oltre, dichiarandosi certi anche dell'ambientazione del titolo. Sono in particolare sempre più numerose le teorie che vorrebbero Forza Horizon 5 pronto a sfrecciare in Messico, per una nuova avventura on the road su quattro ruote. Al momento, neanche a dirlo, non c'è nulla di ufficiale: dal team di Microsoft non è infatti stato nemmeno confermata l'esistenza di un nuovo capitolo della saga automobilistica.



Tale circostanza non sta però impedendo al pubblico di cimentarsi in ipotesi più o meno ardite, con una di queste che ha di recente stuzzicato la fantasia degli appassionati. Dalla redazione di Generacìon Xbox, arriva infatti un invito a dare uno sguardo attento al trailer di presentazione di Xbox Series X, trasmesso da Microsoft ai The Game Awards 2019. Nel filmato - che vi riproponiamo in apertura a questa news - è infatti possibile avvistare una serie di brevi sequenze che paiono riguardare proprio la serie Forza Horizon. Dettaglio interessante, il panorama che circonda il bolide scarlatto non pare essere del tutto estraneo ad una possibile paesaggio messicano!

Dopo l'episodio che ha visto Xbox Series S in bella mostra nell'ufficio di Phil Spencer settimane prima del suo annuncio, la community verdecrociata è ormai abituata a teaser bizzarri: che anche il trailer di Xbox Series X ne nasconda uno? Non resta che attendere un eventuale annuncio di Forza Horizon 5 per saperne di più! Nel frattempo, in calce a questa news trovate alcuni screenshot tratti dalla sequenze incriminate: cosa ne pensate di questa teoria?