Forza Horizon 5: Messico e nuvole nelle splendide immagini 4K della mappa open world

A margine delle ultime anteprime internazionali di Forza Horizon 5, i ragazzi di Playground Games pubblicano delle suggestive immagini 4K che ritraggono i biomi della mappa open world del Messico, l'enorme scenario digitale che farà da sfondo alla campagna principale e a tutte le attività multiplayer.

Le cartoline condivise dalla sussidiaria inglese degli Xbox Game Studios s'accompagnano agli altrettanto splendidi scatti di Forza Horizon 5, rigorosamente in-engine e quindi rappresentativi delle potenzialità grafiche dell'opera, diffusi da chi ha potuto provarne l'ultima build in anteprima.

Tra deserti, giungle rigogliose e scenari urbani ricreati sin nei minimi particolari, il Messico virtuale ricreato da Playground sfrutta le ultime tecnologie di fotogrammetria per offrire un impatto visivo estremamente realistico, merito anche dell'anno supplementare concordato con il Team Xbox per sviluppare il titolo. Una decisione, quest'ultima, che ha permesso agli autori britannici di impostare lo sviluppo di Forza Horizon 5 in un ciclo di 3 anni ed evitare, così facendo, di scendere a compromessi sui contenuti o sulla ricchezza delle ambientazioni. Ad ogni modo, date un'occhiata alle immagini che trovate in calce alla galleria e fateci sapere con un commento che cosa ne pensate al riguardo.

Nell'attesa che si faccia il 9 novembre per poter divorare l'asfalto digitale del kolossal arcade racing di Microsoft su PC, Xbox One e Series X/S, vi ricordiamo che su queste pagine potete leggere la nostra prova di Forza Horizon 5 a cura di Francesco Fossetti.