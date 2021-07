Forza Horizon 5: il Messico si tinge di nextgen nelle cartoline sulle regioni esplorabili

Dopo averci portati tra le giungle e i templi Maya di Forza Horizon 5 con l'ultimo evento in streaming dedicato ai biomi del kolossal racing del team Xbox, i ragazzi di Playground Games hanno condiviso delle immagini e delle clip inedite sulle regioni da esplorare nel corso del prossimo Horizon Festival.

Forti dell'esperienza maturata con il capitolo precedente, la sussidiaria inglese degli Xbox Game Studios promette di elevare il gameplay e il comparto grafico della serie arcade racing di Forza Horizon attingendo alla spaventosa mole di dati acquisiti "catturando l'essenza" del Messico attraverso le tecnologie più avanzate di fotogrammetria.

Gli sforzi profusi da Playground si rifletteranno nell'enorme mappa del Messico di Forza Horizon 5 e negli 11 biomi che la caratterizzeranno: Canyon, Costa Tropicale, Terreni Agricoli, Colline Aride, Giungla, Deserto Roccioso, Costa Rocciosa, Deserto di Sabbia, Paude, Città di Guanajuato e Vulcano. Ciascuna ambientazione, oltretutto, subirà profonde modifiche nella ciclica alternanza delle stagioni e, quindi, del meteo.

A detta del Direttore Creativo Mike Brown, il lavoro compiuto da Playground consentirà agli appassionati di immergersi nell'esperienza di Forza Horizon "più grande di sempre, che poi era la cosa che volevamo fare sin dall'inizio dello sviluppo. Tuttavia, per raggiungere questa grandezza, sentivamo di dover proporre anche la massima diversità e un contrasto netto tra le ambientazioni. Il Messico, da questo punto di vista, è un mondo racchiuso in un solo Paese, con scenari tra cime innevate, giungle tropicali, canyon, spiagge bellissime, città moderne e architettura antica. Se poi aggiungiamo a tutto questo l'incredibile cultura messicana nella musica, nell'arte, nella storia e nelle persone, non c'è davvero un luogo più emozionante di questo per proseguire l'Horizon Festival".

Prima di lasciarvi alle nuove immagini e alle clip che trovate nella galleria e nel video in calce e in cima alla notizia, vi ricordiamo che Forza Horizon 5 sarà disponibile dal 9 novembre su PC, Xbox One, Xbox Series X/S e Game Pass.