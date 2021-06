Forza Horizon 5: meteo dinamico e cielo nextgen nel focus di Playground

Durante l'ultima puntata in streaming della serie Forza Monthly, gli autori di Playground Games sono tornati a discutere del meteo dinamico di Forza Horizon 5 e di come quest'ultimo andrà a incidere sull'esperienza di gioco.

Gli sviluppatori della sussidiaria inglese degli Xbox Game Studios hanno colto l'opportunità per interagire con gli appassionati e raccontare loro il faticoso lavoro di ricostruzione del clima dinamico e dei cieli digitali dell'enorme open world del Messico di Forza Horizon 5.

I rappresentanti di Playground intervenuti nello streaming hanno spiegato, ad esempio, di essersi recati in Messico per poter scattare delle sequenze di foto del cielo a intervalli regolari, per un totale di 400 ore di riprese. In questo modo, è stato possibile realizzare delle skybox estremamente dettagliate che, nel titolo finale, contribuiranno a rendere ancora più realistica e immersiva l'esperienza di gioco.

Per attingere a questa incredibile mole di dati, il team di Playground ha dovuto organizzare delle numerose spedizioni dal Messico alla Gran Bretagna per ricevere gli hard disk dove sono stati riversati i 75 TB di dati delle 400 ore di riprese. Non meno interessanti, ai fini del gameplay, sono poi le parole utilizzate dagli sviluppatori del Team Xbox per sottolineare come il meteo dinamico di Forza Horizon 5 rappresenti un'importante evoluzione del meteo di Forza Horizon 4. Sia nell'esplorazione libera dello scenario che a gara iniziata assisteremo alla comparsa di diversi eventi tra tempeste di sabbia, piogge intense e altri fenomeni atmosferici localizzati.

Nei prossimi episodi di Forza Monthly, i ragazzi di Playground promettono di sviscerare ulteriori aspetti dell'esperienza ludica e contenutistica del loro kolossal arcade racing. Nel frattempo, vi ricordiamo che Forza Horizon 5 sarà disponibile dal 9 novembre su PC, Xbox One e Series X/S, con approdo immediato nel catalogo di Xbox Game Pass.