Forza Horizon 5: Microsoft svela l'esclusivo controller a tema

Anche Forza Horizon 5 è stato tra i grandi protagonisti dell'Xbox Showcase di questa sera, l'evento che ha preceduto l'apertura della Gamescom 2021 e nel quale Microsoft ha svelato qualche dettaglio aggiuntivo sui prodotti in arrivo entro l'anno. A proposito del titolo Playground Games, l'azienda ha svelato l'esistenza di un nuovo ed esclusivo pad.

Il controller in questione, uguale nella forma e nel layout dei tasti a quello Xbox Series X|S, propone una scocca anteriore in plastica di colore giallo e semi-trasparente con una parte colorata in azzurro e rosa, colori molto accesi che troviamo anche sui tasti frontali e sui grilletti. La parte posteriore è invece bianca nella sezione centrale e nera sul dorso delle impugnature, che presentano la classica zigrinatura che ha l'obiettivo di migliorare il grip e che è presente anche sui due grilletti. Questa esclusiva versione del pad Xbox Series X|S sarà ovviamente compatibile con tutte le famiglie della console Xbox (e quindi One, One S e One X) oltre che con Windows 10, a patto di utilizzare un cavo USB-C, un ricevitore bluetooth o il ricevitore ufficiale wireless.

Prima di lasciarvi al trailer dedicato alla periferica, in arrivo il prossimo 9 novembre 2021 e contenente un codice da riscattare per ottenere dei contenuti esclusivi in game, vi ricordiamo che sulle nostre pagine trovate il gameplay di Forza Horizon 5 della Gamescom 2021.