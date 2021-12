Forza Horizon 5: i mille volti del Maggiolino Vocho nell'Accolade Trailer

Con la Stagione Invernale di Forza Horizon 5 ormai iniziata e i lavori sulle patch post-lancio che procedono spediti, Playground Games festeggia l'altissima media voto dell'ultima esclusiva Microsoft confezionando un Accolade Trailer con protagonista il "vero eroe" dell'Horizon Festival: il Maggiolino Vocho!

Scelto dagli sviluppatori inglesi come simbolo della cultura messicana e dell'amore del Paese centroamericano per i motori, il modello Volkswagen Beetle conosciuto come "Vocho" e prodotto dalla filiale di Puebla della casa automobilistica tedesca sin dal 1964 vanta una delle più grandi community di appassionati di auto classiche del pianeta.

Non è un caso, quindi, se i ragazzi di Playground Games decidono di rappresentare l'esperienza ludica, artistica e contenutistica del loro ultimo racing a mondo aperto con delle scene che immortalano il Vocho nelle sue mille varianti tra scocche personalizzate, fantasiose decalcomanie ed elaborazioni basate su kit racing evoluti per massimizzarne le prestazioni.

Prima di lasciarvi al video "in salsa Vocho" con i riconoscimenti della stampa, vi ricordiamo che sulle pagine di Everyeye.it potete leggere la nostra recensione di Forza Horizon 5 e, qualora ve lo foste persa, recuperare il nostro ultimo approfondimento su Forza Horizon 5 e l'iperrealismo delle auto classiche.