Forza Horizon 5 non si ferma: miglior lancio di sempre nella storia di Xbox

Forza Horizon 5 il miglior lancio di sempre nella storia di Xbox e Xbox Game Pass: nella prima settimana di presenza sul mercato il gioco di Playground Games ha conquistato oltre dieci milioni di giocatori.

Come sottolineato da Benji-Sales si tratta di numeri molto più alti rispetto a quelli generati da Forza Horizon 4, gioco che conquistò circa due milioni di giocatori nella prima settimana (incluso l'accesso anticipato), c'è da dire che negli anni la percezione positiva del brand Forza Horizon è notevolmente aumentata e la maggior diffusione di Xbox Game Pass ha certamente contribuito ad ottenere questi importanti risultati.

Nonostante i numeri altissimi, Forza Horizon 5 è fuori dalla corsa al Game of the Year, il gioco non è stato candidato al premio di miglior gioco dell'anno ai The Game Awards 2021, in nomination troviamo infatti Ratchet & Clank Rift Apart, Psychonauts 2, Metroid Dread, Deathloop, It Takes Two e Resident Evil Village ma non Forza Horizon 5, decisione che ha suscitato numerose polemiche tra il pubblico e gli addetti ai lavori.

In chiusura, vi ricordiamo che è possibile sbloccare gratis una Porsche esclusiva per i 20 anni di Xbox in Forza Horizon 5, solamente per un periodo di tempo limitato... ecco come fare, l'auto è gratis per tutti i giocatori.