Forza Horizon 5, l'open world più vasto e vario della serie: cosa possiamo aspettarci?

I ragazzi di Playground Games hanno scelto di ambientare Forza Horizon 5, il nuovo ambizioso titolo annunciato durante l'Xbox & Bethesda Showcase all'E3 2021, in Messico... e la ragione è molto semplice.

Il paese centroamericano vanta una diversità di scenari incredibile: Mike Brown, il Direttore Creativo di Forza Horizon 5, durante l'Xbox Games Showcase Extended in onda mentre vi scriviamo lo ha descritto come un "intero mondo condensato in un unico paese". Ciò ha permesso ai creativi di Lemington di creare l'open world più vasto e variegato della serie Forza Horizon. Esplorando il mondo di gioco a bordo dei bolidi più affascinanti e potenti del pianeta, potremo visitare montagne innevate, giungle tropicali, canyon giganteschi, deserti pieni di vita così come deserti completamente aridi, giungle, vulcani, stagni, coste tropicali, costiere rocciose, fattorie, colline, cittadine storiche pittoresche e ambienti urbani moderni: c'è praticamente tutto.

Playground Games ha inoltre lavorato con degli artisti messicani per impreziosire il mondo di gioco con le loro creazioni. Sulle pareti dei palazzi troverete dei murales originali, mentre nelle strade potrete udire dei musicisti suonare di brani creati appositamente. Brown ha inoltre affermato che il cielo, le nuvole, l'illuminazione e le ombre sono stati plasmati utilizzando dei dati reali: il team di sviluppo ha mandato una squadra apposita in Messico con attrezzatura HDR 12K per effettuare fotografie e riprese, ottenendo ben 400 ore di dati.

Il Direttore Creativo ha infine dato spazio anche alla nuova modalità EventLab, che mette a disposizione dei giocatori un ampio pacchetto di strumenti utilizzabili per creare degli eventi multigiocatore personalizzati, e ribadito che, nonostante il ray tracing sarà attivo solo in ForzaVista, i giocatori potranno aspettarsi un elevato livello di dettaglio in tutto il mondo di gioco. Forza Horizon 5 verrà lanciato su Xbox Series X|S, Xbox One e PC il 9 novembre 2021.