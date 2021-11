Forza Horizon 5: tutte le opzioni di accessibilità del nuovo racing di Playground Games

Non solo Forza Horizon 5 si sta dimostrando un eccellente racing game (come testimoniato anche dalla nostra recensione di Forza Horizon 5), ma Playground Games ha anche pensato ad ogni tipo di videogiocatore implementando diverse funzioni di accessibilità volte a rendere giodibile per chiunque l'esperienza.

Gli sviluppatori spiegano che sin dall'inizio dello sviluppo del quinto episodio hanno lavorato a stretto contatto con i membri della Gaming & Disability Community per implementare feature perfette per i circa 400 milioni di giocatori con disabilità sparsi per tutto il mondo, con molti di loro che hanno condiviso le loro esperienze e le difficoltà incontrate durante le proprie partite. Sono quindi tante le meccaniche incluse in Forza Horizon 5, tutte raccolte nel video diffuso da Playground Games.

Tra queste, ad esempio, possiamo trovare la possibilità di regolare la velocità del titolo quando si gioca offline, in modo così da aiutare i neofiti a fare pratica più velocemente, oltre a poter personalizzare in tanti modi diversi le dimensioni dei sottotitoli potendo anche mettere in risalto specifiche keywords. Ancora, è stata implementata la possibilità di disattivare i movimenti del background durante il gameplay, ed è presente un narratore che legge ad alta voice testi, pulsanti ed altri elementi che compaiono su schermo. Infine, si potranno modificare i font di menù e gameplay (resi ancora più facili da leggere grazie anche all'opzione per cambiarne i colori), oltre alla durata delle notifiche potendole accorciare od allungare.

Tutti questi elementi rendono il nuovo racing game ancora più godibile in tutte le sue sfumature, senza che nessun utente possa perdersi anche una minima parte dell'esperienza creata da Playground Games. Per ulteriori curiosità, ecco inoltre il confronto tecnico tra le versioni PC e Xbox di Forza Horizon 5.