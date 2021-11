Forza Horizon 5, una partenza incredibile: oltre 3 milioni di giocatori al lancio

L'attesa nei confronti del nuovo racing game di Playground Games era stellare, come confermato anche dal quasi un milione di giocatori con l'early access di Forza Horizon 5. Ma ora che il gioco è ufficialmente disponibile su PC, Xbox Series X/S, Xbox One e Xbox Game Pass, quei grandi numeri non impressionano più.

Il day one di Forza Horizon 5 è stato talmente esplosivo che già conta oltre 3 milioni di giocatori. La conferma arriva da uno screenshot pubblicato da un utente su Twitter, dove è possibile notare gli incredibili numeri realizzati dalla nuova esclusiva Microsoft in così poche ore. Ad impressionare ancora di più è il paragone con il predecessore: nel 2018, infatti, Forza Horizon 4 era arrivato ad avere 2 milioni di utenti durante la sua prima settimana. Un risultato all'epoca già considerato eccellente, ma che impallidisce di fronte ai numeri toccati dal seguito nell'arco di un singolo giorno.

Il fatto che Forza Horizon 5 sia disponibile sin dal debutto sul Game Pass può aver dato una grossa mano nel raggiungere tali cifre, ciò però non sminuisce affatto l'immediato grande successo ottenuto dall'opera, molto probabilmente destinata ad accrescere ancora di più i propri risultati già nei prossimi giorni. E la nostra recensione di Forza Horizon 5 conferma che tale successo è assolutamente meritato.