Forza Horizon 5: nuova patch e una PC build spettacolare per il racing targato Microsoft

Gli sviluppatori di Playground Games hanno pubblicato una nuova patch correttiva per Forza Horizon 5 che risolve alcuni dei problemi riscontrati dai giocatori. Nel frattempo il celebre racing targato Microsoft è protagonista di uno spettacolare rig afirmata Austin Evans.

La prima grande patch correttiva per Forza Horizon 5 è finalmente disponibile, dopo i rinvii dei giorni scorsi. L'hotfix disponibile per PC (via Steam e Microsoft Store), Xbox One e Xbox Series X/S va a correggere alcuni dei problemi segnalati dai giocatori e migliora sensibilmente la stabilità del gioco, in particolare su PC. Sono infatti stati corretti i frequenti crash, migliorata la stabilità del comparto multiplayer, eliminati gli exploit che permettevano di guadagnare obbiettivi facilmente, ripristinate le ricompense e risolti i problemi relativi alla risoluzione e alla profondità di campo nella versione PC. Per tutti i dettagli vi rimandiamo alla patch note ufficiale pubblicata da Playground Games.

Intanto il nuovo episodio della PC Builders Series vede come protagonista proprio Forza Horizon 5: il noto influencer Austin Evans ha infatti costruito una spettacolare PC build a tema utilizzando un vero cerchio in lega. I risultati sono straordinari. Nelle ultime ore il racing game del team britannico è stato al centro delle polemiche per via della mancata candidatura al GOTY dei The Game Awards 2021.